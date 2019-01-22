В прошлом году Узбекистан продал золота на $2,9 млрд

CA-NEWS (UZ) - В 2018 году Узбекистан продал золота на $2,9 млрд, сообщает Госкомстат республики.

В целом по итогам 2018 года объем экспорта Узбекистана в январе-декабре 2018 года составил $14 257,9 млн (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6 %).

Удельный вес товаров в составе экспорта достиг 78,7 %, из них энергоносители и нефтепродукты – 18,7 %, продовольственные товары – 7,7 %, черные и цветные металлы – 8,2 %.