В Париже задержали певца Криса Брауна по делу об изнасиловании

CA-NEWS (CA) - Популярный американский певец и бывший бойфренд поп-дивы Рианны Крис Браун задержан полицией Парижа по обвинению в изнасиловании, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.

Сообщается, что обвинения в адрес скандального исполнителя выдвинула 24-летняя женщина. По ее словам, Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.

Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое были задержаны в понедельник утром прямо в отеле.

Браун - известный певец R&B. В 2012 году он получил премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории "Лучший городской современный альбом".