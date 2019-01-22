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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самолет «Аэрофлота», изменивший курс по требованию пассажира, сел в Ханты-Мансийске
Предыстория: Вооруженный пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что самолет, летевший из Сургута в Москву совершил посадку в Ханты-Мансийске.

В настоящее время злоумышленник остается в самолете. На месте инцидента работают десятки силовиков, сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Boeing 737-8LJ "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву в 12:55 по мск. Через 15 минут после взлета стало известно, что один из пассажиров потребовал развернуть лайнер в сторону Афганистана. Личность преступника уже известна - это ранее судимый Павел Шаповалов.

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