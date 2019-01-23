В Ташкентском вузе открывается совместный узбекско-белорусский факультет

- Узбекистан, общество
- 10:43, 23 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Факультет, считающийся структурным подразделением Ташкентского университета информационных технологий, открывается с 2019/2020 учебного года. На него возложена подготовка бакалавров и магистров, а также научно-педагогических кадров по образовательным направлениям и специальностям, сообщает "Норма"
Обучаться студенты будут очно на платно-контрактной основе на русском языке по совместным образовательным программам ТУИТ и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
Прием абитуриентов и аттестацию выпускников факультета будут проводить в порядке, сроки и по требованиям, установленным белорусским вузом по согласованию с отечественными Мининфокомом и Минвузом.
Квоты приема на бакалавриат и в магистратуру определят сотрудничающие вузы и согласуют с соответствующими министерствами. В этом же порядке установят стоимость оплаты контракта в нацвалюте.
Выпускники факультета получат дипломы согласованного образца, признаваемые в Узбекистане и Беларуси.
На факультете будет преподавать профессорско-преподавательский состав и специалисты из белорусского вуза.