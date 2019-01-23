В Монголии арестован один из акционеров коммерческого банка Голомт

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 21 января управление по борьбе с коррупцией арестовало акционера коммерческого банка Голомт Д.Баясгалана. Отметим, что директор компании “Алтандорнод Монголия” Т.Ганболд в двух своих телеинтервью представил информацию, связанную с бывшим Генеральным прокурором Д.Дорлигжавом и банком Голомт. Согласно данной информации и доказательств Т.Ганболда задержали Д.Дорлигжава, а теперь и Д.Баясгалана, сообщает Монголия Сейчас.



По прокурорскому разрешению 22 января управлением по борьбе с коррупцией проведён обыск в рабочем кабинете и дома у Д.Баясгалан, а вечером после дачи им показаний он арестован.

Как известно, Т.Ганболд сообщил о том, что 4 млн долларов Д.Дорлигжава были перечислены через Голомт банк.

Кто такой Д.Баясгалан?

Экс-председатель Совета директоров банка Голомт Д.Баясгалан родился в 1968 году в Улан-Баторе. Женат, двое детей. Окончил Улан-Баторский Технический университет, Маахстрихстский университет, Нидерланды. В 1993-1996 гг. работал Председателем Совета директоров группы “Бодь”, 1996-2007 гг. – Генеральным директором банка Голомт.

Коммерческй банк Голомт начал деятельность 6 марта 1995 года по приказу Президента Монголбанка с уставным фондом в 436 млн тугриков ($165 тыс.).