В Казахстане будут внедрены электронные паспорта здоровья

CA-NEWS (KZ) - С января 2019 года Казахстан официально стал первой страной-участницей среди стран СНГ и 38-й страной в мире, которая вступила в SNOMED International. В состав организации входят страны, участвующие в разработке и использующие единую медицинскую терминологию SNOMED, сообщает пресс-служба МЗ РК.

Внедрение SNOMED CT прежде всего является важной частью ведения электронных паспортов здоровья, как инструмент для надежного предоставления и автоматической обработки клинически важной информации. Использование стандартизированных фраз позволит врачам четко формулировать и, в свою очередь, правильно интерпретировать данные, отраженные в электронных паспортах здоровья.

В целом использование клинической терминологии SNOMED CT позволит обеспечить раннее обнаружение возникающих проблем со здоровьем у пациента, вести мониторинг состояния здоровья населения, реагировать на изменения в медицинской практике, снизить дублирование данных и избежать ошибок, обеспечить контроль за оказанием медицинской помощи с возможностью детального анализа медицинских записей, проводить лечение совместно с другими участниками, используя информацию о конкретном пациенте, которая хранится в четко структурированном формате.

На сегодняшний день терминологией SNOMED пользуются в более 50 странах мира/ В целом переговоры о вступлении Казахстана с Международной организацией по разработке стандартов в области медицинской терминологии (IHTSDO) велись в течение двух лет.

SNOMED CT представляет собой полную многоязычную номенклатуру клинических терминов, в которой число активных концептов на сегодняшний день составляет более 340 тысяч терминов.

SNOMED CT может использоваться для последовательного, надежного и всестороннего представления клинически значимой информации, как неотъемлемой части ведения электронных паспортов здоровья в Казахстане. Таким образом, SNOMED CT – клинически подтвержденный, контролируемый словарь, который обеспечивает стандартизированный способ формирования клинических фраз, записываемых врачом, и позволяет автоматически их интерпретировать