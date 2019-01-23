ЮНИСЕФ: В прошлом месяце каждый третий ребёнок в мире стал жертвой травли в школе

CA-NEWS (CA) - В прошлом месяце каждый третий школьник в мире, по меньшей мере, один раз подвергся травле и физическому насилию со стороны сверстников. Вместе с тем во многих странах число таких случаев сократилось наполовину. Об этом говорится в новом докладе ЮНЕСКО, эксперты которой собрали данные по 144 странам мира.

В Северной Америке и Европе школьники оказывают друг на друга психологическое давление. В остальных частях света на первом месте - физические издевательства, на втором – сексуальные. Мальчики чаще становятся жертвой физических нападений, а девочки страдают от психологической травли. Авторы доклада также отмечают участившиеся случаи запугивания в киберпространстве. Обидчики также широко пользуются мобильными телефонами, отмечает служба новостей ООН.

Часто объектом травли становятся дети, которые чем-либо отличаются от остальных, особенно внешне. По сообщениям учеников, второй повод по распространённости - расовые различия, национальность или цвет кожи.

Авторы доклада ЮНЕСКО называют насилие и издевательства в школе «серьёзными глобальными проблемами». Публикация под названием «Что стоит за цифрами? Искоренение насилия и запугивания в школе» будет представлена на крупнейшем в мире совещании министров образования и профессиональной подготовки - Всемирном образовательном форуме 2019 года, который проходит в Лондоне, Великобритания.

В ЮНЕСКО напоминают, что запугивания и издевательства оказывают крайне негативное влияние на психическое здоровье, качество жизни и успеваемость детей. Школьники, которые подвергаются травле, чувствуют себя «изгоями», хуже учатся и чаще, чем другие дети, пропускают занятия.

По данным авторов доклада, несмотря на сложность проблемы, некоторые страны достигли значительных успехов в борьбе с этим явлением. Из 144 стран, где проводился опрос, в 71-ой число случаев издевательств и физического насилия сократилось почти наполовину. Свою эффективность доказали такие меры, как создание системы отчетности и мониторинга, программ по подготовке и поддержке учителей и пострадавших учеников, расширение прав и возможностей учащихся.

«Эти показатели очень обнадеживают», - говорит заместитель главы ЮНЕСКО по вопросам образования Стефания Джаннини. По ее словам, это доказывает, что при наличии политической воли можно «развеять атмосферу страха, вызванную насилием и запугиванием в школе».

В ООН призывают государства бороться с травлей. С этой целью запущена новая кампания «Учиться в безопасности». Ее разработали эксперты Глобального партнерства по прекращению насилия в отношении детей, в которое также входят ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.