В Таджикистане вышло в свет второе издание Красной книги

CA-NEWS (TJ) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) оказала финансовую поддержку в публикации второго издания Красной книги флоры и фауны Таджикистана. Издание содержит 267 видов растений и 222 вида животных.

Как сообщает представительство ФАО в Таджикистане, данная инициатива была осуществлена по запросу Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан.

Две тысячи комплектов книги были опубликованы и распределены среди Комитета по охране окружающей среды и других ключевых партнерских организаций.

Биоразнообразие является жизненно важной частью человеческого существования. Оно поддерживает здоровые экосистемы, которые являются важным фактором для продуктивности сельского хозяйства. Чем шире биоразнообразие и защищены важные места обитания, тем больше продуктивными и устойчивыми могут стать экосистемы к изменению климата.

Книга содержит различные виды редких растений и животных, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. В ней подробно описываются их характеры, места обитания и состояние защиты окружающей среды, а также уровень угрозы.

«Красная книга флоры и фауны имеет огромную важность, потому что она предоставляет информацию, которая помогает в составлении приоритетов защиты на местном и глобальном уровнях. Она обеспечивает подлинное сотрудничество между организациями, занимающимися вопросами охраны окружающей среды», – сказал Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Таджикистане.

«Мы планируем больше сотрудничать с правительством по сохранению и продвижению национальных и генетических ресурсов, поддерживая их доступ к местным фермерам для устойчивого сельского хозяйства и адаптации к изменению климата», – подчеркнул он.

Таджикистан представляет одну из самых очаровательных и горных стран Центральной Азии и сохраняет большое разнообразие и эндемизм флоры и фауны. Недостаточное знание и информации могут препятствовать сложному восприятию вопросов сохранения. В этой связи Красная книга флоры и фауны Таджикистана будет способствовать планированию и успешной реализации мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.