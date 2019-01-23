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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В центре Душанбе открылся первый узбекский фастфуд «Ташкент нон кабоб»

CA-NEWS (TJ) - В центре Душанбе открылся первый узбекский фастфуд «Ташкент нон кабоб», где работа началась с интересной акции - «Плати сколько хочешь». По ней можно отдать за вкуснейший кебаб в лепешке хоть 1 сомони ($0,1).

Но цель акции на самом деле заключается совсем в другом – это не только интересный маркетинговый ход, но и способ определить, насколько население готово помогать нуждающимся. Такое в Узбекистане, кстати, практикуется часто, пишет Азия Плюс.

Так вот, решили такую стратегию узбекские предприниматели попробовать и в Душанбе.

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