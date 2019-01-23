В Узбекистане могут принять закон, разрешающий искусственное оплодотворение

CA-NEWS (UZ) - В нижнюю палату парламента Узбекистана поступил законопроект «Об охране репродуктивного здоровья граждан», который позволит на законодательном уровне закрепить систему улучшения репродуктивного здоровья населения, профилактики и лечения бесплодия женщин и мужчин. Об этом сообщает Kun.uz.



Главной новизной законопроекта является то, что парламентарии предлагают впервые в отечественной практике поэтапно внедрить в систему здравоохранения современные вспомогательные репродуктивные технологии.

Как отметила один из инициаторов законопроекта, заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурия Айтджанова, законопроект откроет возможность для использования в Узбекистане таких передовых и широко используемых в зарубежных странах инновационных подходов к деторождению, как искусственное оплодотворение (ЭКО) и отбор здоровых яйцеклеток с удалением «больных» для формирования здорового генофонда.

Законопроект рассмотрели во фракциях политических партий. В настоящее время законопроект готовится к его внесению на пленарное заседание Законодательной палаты для принятия в первом чтении.

Работа над законопроектом в Комитете продолжается и в настоящее время по нему обобщаются поступающие от фракций, комитетов и комиссий предложения и рекомендации.