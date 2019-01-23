РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане могут принять закон, разрешающий искусственное оплодотворение

CA-NEWS (UZ) - В нижнюю палату парламента Узбекистана поступил законопроект «Об охране репродуктивного здоровья граждан», который позволит на законодательном уровне закрепить систему улучшения репродуктивного здоровья населения, профилактики и лечения бесплодия женщин и мужчин. Об этом сообщает Kun.uz.

Главной новизной законопроекта является то, что парламентарии предлагают впервые в отечественной практике поэтапно внедрить в систему здравоохранения современные вспомогательные репродуктивные технологии.

Как отметила один из инициаторов законопроекта, заместитель председателя Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурия Айтджанова, законопроект откроет возможность для использования в Узбекистане таких передовых и широко используемых в зарубежных странах инновационных подходов к деторождению, как искусственное оплодотворение (ЭКО) и отбор здоровых яйцеклеток с удалением «больных» для формирования здорового генофонда.

Законопроект рассмотрели во фракциях политических партий. В настоящее время законопроект готовится к его внесению на пленарное заседание Законодательной палаты для принятия в первом чтении.

Работа над законопроектом в Комитете продолжается и в настоящее время по нему обобщаются поступающие от фракций, комитетов и комиссий предложения и рекомендации.

print
  • Казахские пограничники спасли от замерзания пятерых нелегалов из Узбекистана
  • Вооруженный пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан, - СМИ
  • Google заплатит во Франции 50 миллионов евро штрафа
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×