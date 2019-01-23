Казахстан согласился стать членом мониторингового комитета ОПЕК+

CA-NEWS (KZ) - Казахстан ответил согласием на предложение стать членом мониторингового комитета нефтедобывающих стран ОПЕК+. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передаёт "КазТАГ".

"Казахстан пригласили. Мы добро дали. Это говорит о возросшем авторитете Казахстана в международном нефтегазовом бизнесе: то, что Казахстан приглашают в такую солидную компанию", – сказал министр.

Он добавил, что в этом году в Казахстане планируют добыть 89 млн тонн нефти, в прошлом году этот показатель составлял 90,3 млн в прошлом году.

ОПЕК – Организация стран-экспортёров нефти, созданная нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи. В неё входят 15 стран, которые контролируют примерно две три всех запасов нефти в мире.