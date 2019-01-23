Экспорт хлопка из Узбекистана стремительно сокращается

CA-NEWS (UZ) - По итогам 2018 года доля хлопкового волокна в общем объеме экспорта (1,6%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно снизилась.

По данным Госкомстата, за этот период было экспортировано 115,6 тыс. тонн хлопкового волокна на сумму 222,1 млн долларов США.

Анализ тенденции в отношении доли хлопкового волокна в общем объеме экспорта показал, что в 2015 году доля экспорта хлопкового волокна составила 5,9 % от его общего объема, при этом было экспортировано 503,8 тыс. тонн сырья.

В 2016 году было экспортировано 416 тыс. тонн хлопкового волокна.

По итогам 2017 года доля хлопка в общем объеме экспорта снизилась до 3,8 % и, в целом, было экспортировано 278,9 тыс. тонн сырья.

В 2018 году узбекский хлопок покупали иранцы, китайцы, бенгальцы, турки, россияне, латвийцы и бизнесмены из Гонконга, сообщает Kun.uz.