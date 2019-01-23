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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В России будут судить гражданина Казахстана за ДТП, в котором погибли 5 граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Водитель автобуса из Казахстана предстанет перед судом в Саратовской области по обвинению в ДТП, в результате которого погибли пятеро граждан Узбекистана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Заказной автобус и грузовой поезд столкнулись 17 ноября 2018 года на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров – граждан Узбекистана и в тяжелом состоянии были госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса.

«Водителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящее время материалы уголовного дела следователями полиции направлены в суд», – говорится в сообщении.

Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Полиция установила, что обвиняемый за рулем автобуса Kaessbohrer в условиях плохой видимости выехал на переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию, и не заметил приближающийся поезд.

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