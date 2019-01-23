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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Многодетные матери Казахстана требуют отставки министра соцзащиты

CA-NEWS (KZ) - Многодетные матери Казахстана через интернет обратились к президенту страны Нурсултану Назарбаеву с требованием уволить министра труда и соцзащиты Мадину Абылкасымову. Накануне чиновница заявила, что пособие в 30 долларов для семьи с четырьмя детьми – это ощутимая помощь, сообщает centralasian.org.

"В этом году средний коридор инфляции составил 5%, и пособия были увеличены. Пособия выдаются многодетным матерям, которые имеют "Күміс алқа", "Алтын алқа" (государственные награды для многодетных матерей – Прим.), ежемесячно на протяжении всей жизни. В других странах такого практически нет. Есть материнский капитал в России. У нас если за все годы посчитать, выходит по несколько миллионов тенге", – сказала чиновница.

Многодетная мать Ирина Исабекова записала обращение к Назарбаеву после очередного интервью министра труда и соцзащиты Абылкасымовой. Говорит, выступление чиновницы стало последней каплей.

"Если еще по первому выступлению можно было сказать, что она где-то ошиблась, мы где-то ее неправильно поняли, то второе четко и ясно указало ее позицию. Она слишком далека от наших проблем. Я не знаю, кто там считает размеры пособий и прожиточный минимум. Они сами пробовали [на них прожить]?" – говорит многодетная мать Исабекова.

Ирину поддержали и другие многодетные мамы Казахстана. Они даже организовали в соцсетях своеобразный флешмоб. Одни намерены записать серию видео, другие наглядно считают суммы пособий, которые получают на своих детей.

В Казахстане многодетной считается семья с четырьмя и более детьми. Женщины, родившие шесть и более детей, награждаются нагрудными знаками. Это подразумевает небольшую надбавку к основному пособию.

Ирина Исабекова не получила ни одного пособия, потому что так и не собрала нужные справки. Матери говорят, что сбор необходимых документов обходится дороже, чем само пособие. Также с 1 января 2018 года семьи с четырьмя и пятью детьми не получают пособий, если доходы на одного человека превышают половину прожиточного минимума – 14 142 тенге или 37 долларов. Чиновники обращения многодетных матерей пока никак не комментировали.

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