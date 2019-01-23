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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане сотрудники организаций, финансируемых США, отправлены в неоплачиваемый отпуск

CA-NEWS (TJ) - Эхо "шатдауна" - частичного приостановления работы американского правительства - докатилось до Таджикистана. Работники организаций, реализующие в Таджикистане проекты, финансируемые правительством США, были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, с 22 декабря прошлого года в США началось частичное прекращение работы правительства из-за отсутствия денег. Президент Дональд Трамп отказывается одобрить бюджет, если тот не будет включать средства на строительство стены на мексиканской границе.

Один из руководителей проекта по орошению земель в Таджикистане, финансируемого американским правительством, сообщил на условиях анонимности, что их оправили на неоплачиваемый отпуск на месяц. «Но нас предупредили: в случае продолжения "шатдауна", срок нашего отпуска будет продлен», - сказал наш собеседник. По его словам, им запретили общение с представителями СМИ.

По официальным данным, за 27 лет Соединенные Штаты предоставили Таджикистану более 1,8 миллиарда долларов на программы развития частного сектора, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и безопасности. Интерес США к Таджикистану, по словам экспертов, вызван наличием у этой страны протяжённой (1344 км) границы с Афганистаном. 5 октября прошлого года США передали Таджикистану очередную партию военной техники и оборудования стоимостью более $8 млн. Считается, что это военное снаряжение предназначено для отражения угроз из Афганистана.

Посольство США в Таджикистана на днях сообщило, что страница дипмиссии в Facebook не будет обновляться до восстановления работы госучреждений в полном объеме, за исключением публикации срочной информации по вопросам безопасности. ​“В настоящее время Посольства США и Генконсульства США продолжают свою работу настолько, насколько позволяет ситуация», - говорится в сообщении американской дипмиссии.

Прекращена реализация и некоторых проектов в рамках USAID – Агентства США по международному развитию. Один из проектов, цель которого – здоровье мигрантов и борьба с туберкулезом - был приостановлен несколько недель назад. Его реализацией занималось представительство Международной организации по миграции в Таджикистане.

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