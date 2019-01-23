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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане внедрена система электронного документооборота

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане внедрена система электронного документооборота, сообщило 21 января госинформагентство ТДХ.

Система электронного документооборота внедряется в Туркменистане уже повсеместно. Она поможет связать потоки различных ветвей государственной власти в единую среду, использующую технические возможности развивающейся сегодня на цифровой основе системы межведомственного взаимодействия, отмечает издание.

Напомним, что 18 января президент Бердымухамедов по «цифровой видеосвязи» провел заседание кабинета министров Туркменистана, хотя ранее предпочитал встречаться с вице-премьерами лично.

«Цифровизация» стала новым трендом туркменской политики после того, как Гурбангулы Бердымухамедов призвал повысить вклад цифровых технологий в ВВП страны. В стране уже проводится «цифровизация экономики» и внедряется «цифровой туризм».

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