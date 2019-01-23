Кибермошенники создали фейковый сайт UZCARD для сбора данных пользователей

CA-NEWS (UZ) - Национальный межбанковский процессинговый центр расследует использование бренда Uzcard кибермошенниками. Об этом ведомство сообщило 22 января.

Как сообщается на официальном сайте процессингового центра, неизвестные лица скопировав интерфейс официального сайта Uzcard.uz, объявили о запуске совместной акции от имени платежной системы UzCard с WEBSUM.

Кибермошенники обещали всем участникам увеличить денежную сумму на несколько процентов, но взамен пользователи должны были ввести номер своей карты, выбрать сумму, от которой рассчитывался бы процент возврата.

«Эта акция не была организована межбанковской платежной системой Uzcard. В настоящее время компания расследует дело о мошенничестве и мы уведомим вас в ближайшее время о результатах расследования», - говорится в официальном заявлении.

Процессинговый центр заявил, что сайты uzcard.org, uzcard.com и uzcard.info не имеют никакого отношения к бренду Uzcard.