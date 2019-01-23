В Узбекистане пройдет национальный экологический благотворительный хашар

CA-NEWS (UZ) - В субботу, 26 января, во всех регионах Узбекистана будет проведен общенациональный благотворительный хашар на основании постановления правительства с целью смягчения экологической ситуации в Приаралье.

22 января министерство юстиции сообщило, что в рамках экологического хашара будут организованы уборки территорий микрорайонов, поселков, многоэтажных домов и зданий, дворы, сады, аллеи, места поклонения, кладбища, скверы, а также игровые площадки.

«Средства, собранные в ходе хашара, пойдут на создание защитных лесов на высохшем дне Аральского моря, улучшение экологической обстановки и жизни людей в регионе, а также помощь нуждающимся», - отмечается в сообщении министерства.