В Узбекистане пройдет национальный экологический благотворительный хашар
- Узбекистан, общество
- 14:30, 23 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В субботу, 26 января, во всех регионах Узбекистана будет проведен общенациональный благотворительный хашар на основании постановления правительства с целью смягчения экологической ситуации в Приаралье.
22 января министерство юстиции сообщило, что в рамках экологического хашара будут организованы уборки территорий микрорайонов, поселков, многоэтажных домов и зданий, дворы, сады, аллеи, места поклонения, кладбища, скверы, а также игровые площадки.
«Средства, собранные в ходе хашара, пойдут на создание защитных лесов на высохшем дне Аральского моря, улучшение экологической обстановки и жизни людей в регионе, а также помощь нуждающимся», - отмечается в сообщении министерства.
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