РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане предложили переименовать страну в Казахскую Республику

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, руководитель фракции Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев озвучил депутатский запрос, в котором предложил изменить официальное название страны на Казахскую Республику, передает РИА Новости.

«Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия «Казахская Республика», - сказал Перуашев журналистам, отметив, что это предложение было поддержано членами его фракции.

При этом, по его словам, в неофициальном разговоре и переписке можно будет использовать слово «Казахстан». «Мы говорим о том, что наряду с использованием устоявшегося названия «Казахстан», которое используется всеми, в официальном обороте необходимо, наша фракция считает, рассмотреть правительству возможность использования названия «Казахская Республика», - добавил Перуашев.

Он отметил, что по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал. «Мы говорим о параллельном хождении двух названий», - пояснил Перуашев. По его мнению, это вопрос исторической справедливости.

print
  • Монгольский фотограф стал призером международной фотопремии «35awards»
  • В Туркменистане офицеров запаса ещё до нового года предупреждали быть начеку, - СМИ
  • Состояние миллиардеров, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в 2009 и 2019 году
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×