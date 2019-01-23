В Казахстане предложили переименовать страну в Казахскую Республику

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, руководитель фракции Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев озвучил депутатский запрос, в котором предложил изменить официальное название страны на Казахскую Республику, передает РИА Новости.

«Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия «Казахская Республика», - сказал Перуашев журналистам, отметив, что это предложение было поддержано членами его фракции.

При этом, по его словам, в неофициальном разговоре и переписке можно будет использовать слово «Казахстан». «Мы говорим о том, что наряду с использованием устоявшегося названия «Казахстан», которое используется всеми, в официальном обороте необходимо, наша фракция считает, рассмотреть правительству возможность использования названия «Казахская Республика», - добавил Перуашев.

Он отметил, что по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал. «Мы говорим о параллельном хождении двух названий», - пояснил Перуашев. По его мнению, это вопрос исторической справедливости.