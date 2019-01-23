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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Саммит лидеров Японии и России завершился без достижения конкретного прогресса

CA-NEWS (CA) - Лидеры Японии и России договорились в дальнейшем ускорить переговоры по заключению мирного договора, который будет включать решение вопроса четырех занимаемых Россией островов, на которые свои права предъявляет Япония. Однако последний саммит завершился без достижения конкретного прогресса и выявил различия в позициях двух сторон, передает NHK World.

22 января в Кремле состоялись переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.

Абэ и Путин договорились о том, что министры иностранных дел и специальные представители двух стран проведут переговоры на полях международной конференции в Германии, которая запланирована на февраль.

Лидеры двух стран подтвердили, что бывшие жители островов прилетят на них предстоящим летом для посещения могил родственников. Делегации бывших жителей островов дважды совершали подобные поездки в прошлом.

Выступая на совместной пресс-конференции после завершения саммита, Абэ отметил сложность решения вопроса, который остается нерешенным в течение более 70 лет после окончания войны.

Путин подчеркнул, что предстоит долгая и кропотливая работа, которая потребует терпения.

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