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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане впервые проведут инвентаризацию всех деревьев

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистан все деревья, находящиеся за пределами государственного лесного фонда, будут зарегистрированы до 1 июня 2019 года.

Министерство юстиции республики сообщило 22 января, что решение об инвентаризации деревьев было принято правительством страны.

В реестре по итогам инвентаризации будет записано количество деревьев, определен их вид, возраст, диаметр стволов, географическое местоположение и другие параметры. Деревья в частных домах, принадлежащих частным лицам, не будут регистрировать.

Для создания данного реестра при местных органах власти будут созданы специальные рабочие группы.

Инвентаризация деревьев будет проводиться один раз в пять лет.

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