Внешнеторговый оборот Монголии достиг $12,9 млрд

CA-NEWS (MNG) - По данным Национального статистического комитета в 2018 году Монголия проводила торговые операции со 156 странами мира и общий внешнеторговый оборот достиг 12,9 млрд долларов. Экспорт из них составил 7,0 млрд. долларов, а импорт – 5,9 млрд.

По данным на декабрь 2018 года экспорт произведён на сумму в 531 млн. долларов, а импорт – 503,5 млн. Таким образом, показатели экспорта по сравнению с предыдущим месяцем прошлого года снизился на 4,9 млн., а импорт вырос на 7,5 млн долларов, отмечает Монголия Сейчас.