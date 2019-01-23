РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Внешнеторговый оборот Монголии достиг $12,9 млрд

CA-NEWS (MNG) - По данным Национального статистического комитета в 2018 году Монголия проводила торговые операции со 156 странами мира и общий внешнеторговый оборот достиг 12,9 млрд долларов. Экспорт из них составил 7,0 млрд. долларов, а импорт – 5,9 млрд.

По данным на декабрь 2018 года экспорт произведён на сумму в 531 млн. долларов, а импорт – 503,5 млн. Таким образом, показатели экспорта по сравнению с предыдущим месяцем прошлого года снизился на 4,9 млн., а импорт вырос на 7,5 млн долларов, отмечает Монголия Сейчас.

print
  • Эмомали Рахмон подверг резкой критике работу «Амонатбанка» и авиакомпании «Таджик Эйр»
  • В Туркменистане принят Кодекс судейской этики
  • В аэропорту Астаны усилили санитарный контроль из-за гриппа
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×