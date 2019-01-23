Последний бастион «Исламского государства» в Сирии покинули 5 тысяч человек

CA-NEWS (CA) - Почти 5 тысяч человек с начала текущей недели покинули последний опорный район террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии. Среди этих людей - 470 боевиков ИГ, остальные - преимущественно их родственники, сообщила правозащитная группа "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) 23 января.

Люди уезжали на грузовиках, присланных формированиями оппозиции из группировки "Сирийские демократические силы" (СДС). Эти курдско-арабские формирования при поддержке возглавляемой США коалиции с сентября 2018 года проводят масштабную операцию против террористов на востоке Сирии. За последние недели им удалось отвоевать у ИГ целый ряд деревень.

По данным SOHR, под контролем ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остается лишь территория площадью в 10 квадратных километров. Накануне бойцы СДС вошли в район к востоку от населенного пункта Багхус, не встретив сопротивления.