Из-за строительного бума в Узбекистане Китай заработал $2,1 миллиардов

CA-NEWS (UZ) - Китай занимает первое место среди первой двадцатки стран во внешнеторговом обороте Узбекистана.

По данным Госкомстата Узбекистана, от 22 января, товарооборот между Узбекистаном и Китаем в 2018 году составил почти $6, 428 миллиардов. Из этой суммы $2, 869 миллиардов приходятся на долю экспорта, а около $3, 559 миллиардов на долю импорта.

Как сообщается, Китай получит заработал $2,1 миллиарда за счёт увеличения объема строительства в 2018 году. На эти деньги Узбекистан приобрел специальную строительную технику из Китая.

Кроме того, Южная Корея продала строительной промышленности Узбекистана спецтехники на $1,5 миллиардов.

Согласно отчету, внешнеторговый оборот Узбекистана в 2018 году составил 33 миллиарда 800 миллионов долларов. 14 миллиардов 250 миллионов составляет доля импорта и 19 миллиардов 550 миллионов долларов - экспорта.