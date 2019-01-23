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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого в угоне самолета Сургут — Москва
Предыстория: Вооруженный пассажир рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Подозреваемый в захвате рейса Сургут — Москва Павел Шаповалов заявил во время допроса, что ему «не надо было лететь в Афганистан». Видеозапись опубликована Следственным комитетом России.

Следователь спросил у подозреваемого, почему нужно было лететь именно в Афганистан.

«Не так все просто, как кажется с первого раза. Если честно, мне туда не надо было лететь», — ответил Шаповалов.

По данным следствия, 22 января 2019 года мужчина, находящийся в состоянии опьянения, являвшийся пассажиром рейса «Сургут-Москва», угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

В настоящее время следователями СК России произведен осмотр воздушного судна, изъяты биологические образцы, которые направлены на исследование. В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено.

Кроме того, следователями допрошены все взрослые пассажиры указанного рейса, а также члены экипажа, изъяты записи камер видеонаблюдения. Также осуществляются обыски по месту жительства мужчины и допросы его родственников и соседей.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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