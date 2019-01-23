Назарбаев официально открыл Год молодёжи в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия Года молодёжи, которая состоялась в павильоне "Нур Алем" выставочного комплекса ЭКСПО, сообщает bnews.kz.



Перед началом мероприятия глава государства посетил выставку "Проекты молодых казахстанцев", где были представлены такие успешные проекты, как "Naimi.kz", "Shoqan suits", "Qazaq eli", "Beyond", "Kusto Group".

На церемонии открытия выступили в качестве спикеров яркие и креативные представители молодёжи‚ достигшие успехов в разных сферах. Молодой предприниматель Расул Абдуллаев предложил создать в стране проект под условным названием "Министерство маркетинга РК", миссия которого будет заключаться в ребрендинге Казахстана на мировой арене.

"Это объединение может стать платформой для развития и поддержки в улучшении и обслуживании во всех ведомствах, популяризации идеологии "Рухани жангыру" не только среди граждан нашей республики, но и за рубежом. Это будет первое министерство маркетинга во всём мире", – отметил Расул Абдуллаев.

Молодёжное движение Ассамблеи народа Казахстана "Жангыру жолы" выступило с инициативой посадить этой весной в Астане яблоневый сад.

"Мы уже подготовили четыре сорта специальных яблонь, которые не боятся ни мороза, ни ветра. Мы полностью сами обеспечим сад капельным орошением. Просим выделить нам место в столице, хотя бы один гектар", – отметила представитель организации Тамила Розметова.

"Аким города присутствует здесь? Пусть запишет", – сказал Президент.

Докторант школы инженерии Назарбаев Университета Дамира Пернебаева обратилась к Нурсултану Назарбаеву с просьбой объявить специальные гранты для топ-100 самых важных, передовых исследований молодых учёных.

"Новое поколение Казахстана, которое я вижу, – это самое большое достижение Казахстана, моего труда как главы государства. Молодёжь – это ключевой фактор конкурентоспособности страны", – отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент РК Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодёжи. Недавно Министерство общественного развития презентовало логотип Года молодёжи, который символизирует полёт стаи журавлей.