Выявлены факты уничтожения статистических данных в министерстве труда Японии

CA-NEWS (CA) - Независимая комиссия обнаружила, что Министерство труда Японии неоднократно выбрасывало статистические данные, которые должны были храниться постоянно. Эти факты были выявлены в связи с громким делом о фальсификации статистики по зарплате и рабочим часам, передает NHK.



Во вторник комиссия представила свой отчет о том, как министерство прибегало к неправильным методам анализа в ходе ежемесячных обзоров.

Министерство должно было анализировать данные всех крупных компаний, но вело исследования только некоторых организаций в Токио.

Это привело к тому, что размеры пособий по безработице и других связанных с работой выплат были ниже необходимого.

В ходе проверки было выявлено, что данные за один из месяцев 2007 года были уничтожены, хотя в них необходимо внести коррективы.

Поскольку министерство не обладает точными статистическими данными, власти планируют использовать имеющиеся сведения для расчетов недостающих сумм.