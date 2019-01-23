К 50-летию отношений между Монголией и Турцией будет выпущена почтовая марка

CA-NEWS (MNG) - К 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Турецкой Республикой почтовые организации двух стран выпустят памятную почтовую марку, сообщает Montsame.



24 июня этого года исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений, в связи с чем парламентская группа “Монголия-Турция” провела консультативное совещание для определения контекста, темы марки и планирования мероприятий.

Участники встречи посчитали, что на марке должны быть изображены история, культурное наследие и дружественные отношения двух стран, так как в долине реки Орхон в Монголии, а также в Монголии существует множество исторических наследий тюркских народов, таких как Бильге-Хан и военачальника Кюль-Тегина, в том числе памятники Тоньюкука, государства Ильханов (государство Хулагуидов) и мост, построенный монгольским ноёном (дворянином) в провинции Эрзурум, Турция.

На встрече присутствовали председатель парламентской группы “Монголия-Турция” Т. Аюурсайхан, посол Турции в Монголии Ахмет Язал, посол Монголии в Турции Б. Батхишиг, исполнительный директор АО «Монгольская почта» Б. Анхбаатар и другие.