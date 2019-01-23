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  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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65-летний мужчина найден повешенным в собственном доме в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Труп мужчины, 1954 года рождения, обнаружил сын погибшего в родительском доме, сообщил UzNews.uz

По сообщению источника издания в правоохранительных органах, инцидент произошел 18 января, примерно в 5 часов дня.

Известно, что сын погибшего мужчины сообщил, что его отец, 1954 года рождения, был найден мертвым в подвале собственного дома.

По предварительным данным, мужчина повесился. По данному факту, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В данный момент проводятся следственные действия.

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