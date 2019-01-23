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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Армении.

"Уверен, что армяно-узбекские отношения продолжат расширяться и углубляться", - говорится в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его назначением на должность главы правительства республики.

В послании, в частности, отмечено: «Ваша победа еще раз свидетельствует о широкой поддержке Вашей программы реформ народом Армении, которая направлена на стабильное развитие экономики и повышение уровня благосостояния населения страны. Уверен, что армяно-узбекские отношения, основанные на взаимном уважении и принципах учета интересов друг друга, продолжат расширяться и укрепляться».

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