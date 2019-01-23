РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Около 14 тыс. взрослых в Таджикистане остаются безграмотными

CA-NEWS (TJ) - Уровень грамотности среди молодежи оценивается несколько выше по сравнению с общим уровнем знаний всего населения страны, передает АП.

Более 99,77% от общей численности взрослого населения Таджикистана могут читать и писать на каком-либо языке. Об этом сообщает портал проекта Countrymeters (занимается динамикой изменения численности населения в мире) со ссылкой на статистические данные ООН.

Грамотным считается порядка 6 млн. 43 тыс. 338 взрослого населения республики. Под взрослым населением подразумеваются все жители страны старше 15 лет.

В целом численность людей такого возраста в стране на конец прошлого года составляет 6 млн. 57 тыс. 81 человек. Соответственно, 13 тыс. 743 человека все ещё остаются безграмотными.
16:03 3 декабря, 2018
Как плохой интернет в Таджикистане влияет на образование и обучение людей

Уровень грамотности среди молодежи оценивается несколько выше по сравнению с общим уровнем грамотности взрослых 99.88%. Понятие молодежи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Согласно данным проекта, на конец 2018 года население Таджикистана составляло 9 млн. 166 тыс. 841 человек. За 2018 год население Таджикистана увеличилось приблизительно на 201 тыс. Учитывая, что население Таджикистана в начале прошлого года оценивалось в 8 965 827 человек, годовой прирост составил 2.24 %.

Прогнозируется, что к концу наступившего года численность населения республики составит 9 млн. 475 тыс. 256 человек.

Основные демографические показатели Таджикистана за 2018 год:

Родившихся: 278 тыс. 299 человек

Умерших: 51 тыс. 105 человек

Естественный прирост населения: 227 тыс. 194 человека

Мужчин: 4 млн. 505 тыс. 886 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)

Женщин: 4 млн. 660 тыс. 955 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)

print
  • В Узбекистане больше всего зарабатывают банкиры, меньше всего – врачи и учителя
  • В Пакистане убили сына основателя движения «Талибан»
  • Немецкая компания планирует построить в Ташкенте развлекательный центр наподобие «Диснейленда»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×