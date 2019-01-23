С замакима Астаны сняли подозрения в получении взятки в $500 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Уголовное дело в отношении первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, закрыли, сообщает informburo.kz.



"9 декабря 2018 года производство по делу прекращено за отсутствием в действиях Сергея Хорошуна состава уголовного правонарушения", – говорится в ответе Генпрокуратуры РК депутату Мажилиса Азату Перуашеву, опубликованном на официальном сайте партии "Ак жол".

Антикоррупционная служба по городу Астана с 19 мая 2018 года проводила расследование в отношении Сергея Хорошуна по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса – "Получение взятки в особо крупном размере". Расследование началось после заявления осуждённого за мошенничество застройщика Данияра Ахмедьярова.

Он утверждал, что в 2014-2015 годах через посредника передал Сергею Хорошуну 500 тысяч долларов, а также оформил две квартиры в ЖК "Зере" родственникам сотрудника акимата Алпысовой.

"Эти доводы не подтвердились. Допрошенные Кинсенбаев, Алпысова и Хорошун отрицают факты передачи и получения взяток. Других объективных доказательств не добыто", – говорится в сообщении.

Учредителя и директора ТОО "КазГазАстана НС" Данияра Ахмедьярова приговорили к девяти годам и трём месяцам лишения свободы за хищение средств дольщиков. 9 января 2019 года апелляционная коллегия суда Астаны оставила приговор без изменений.

В июле 2018 года сообщалось, что антикоррупционной службой по Астане проводится досудебное расследование по заявлению другого осуждённого застройщика Валима Машурова о неправомерных действиях заместителя акима Астаны Хорошуна. Машуров заявил, что, будучи руководителем строительной компании "Тамыз Инвест групп", передавал Хорошуну имущество за общее покровительство.

Якобы в 2008 году он безвозмездно передал автомобиль Сергею Хорошуну. Осуждённый утверждал, что чёрный Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска стоимостью 4,5 млн тенге был передан не напрямую Сергею Хорошуну, а его матери.