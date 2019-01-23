В Пакистане разбился военный самолет
- Азия и мир, происшествия
- 17:02, 23 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Многоцелевой истребитель F-7PG ВВС Пакистана потерпел крушение 23 января в провинции Белуджистан на юго-западе республики, пилот погиб, сообщает Daily Pakistan.
По данным издания, истребитель выполнял тренировочный полет. Точная причина аварии пока неизвестна. Специальная следственная группа займется расследованием данного инцидента.
Сейчас на месте аварии работают представители служб безопасности. Зона крушения истребителя оцеплена.
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