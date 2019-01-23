Монголия участвует во Всемирном форуме министров образования

CA-NEWS (MNG) - 21-23 января 2019 года в Лондоне проходит ежегодный Всемирный форум министров образования, в котором участвуют 1263 представителя из 95 стран мира. Монгольскую делегацию возглавляет член ВГХ (парламента), министр образования, науки, культуры и спорта Ц.Цогзолмаа, сообщает Монголия Сейчас.



Монгольская делегация принимает также активное участие в секционных заседаниях форума, организует двусторонние встречи с представителями других стран по обсуждению широкого спектра вопросов образовательной сферы.

Ведь темы обсуждения форума имеют прямое отношение и к системе монгольского образования в целом, и к вопросу заменения существующей образовательной системы на новую цифровую, основанную на интернете и прогрессивных технологиях. По словам докладчиков форума использование интернета за последние три года увеличилось в 2 раза, поэтому как родителям, так и образовательным учреждениям стоит понимать это преобразование.