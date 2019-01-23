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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представители Туркменистана будут стажироваться в Секретариате Энергетической Хартии

CA-NEWS (TM) - Вопрос о прохождении стажировки представителями Туркменистана в Секретариате Энергетической Хартии рассматривался на двусторонней встрече в МИД страны, сообщает Хроники Туркменистана.

Делегация Энергетической Хартии под руководством Генерального секретаря Урбана Руснака прибыла в Ашхабад с рабочим визитом 22 января.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Энергетической Хартией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В текущем году также будет проведено очередное заседание группы по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии (RECCA).

В 2014 году с Урбаном Русаком встречался президент Гурбангулы Бердымухамедов, который подтвердил готовность Туркменистана к участию в поддерживаемых Евросоюзом совместных проектах по обеспечению глобальной энергетической безопасности.

Энергетическая Хартия – документ 1991 года, который представляет собой политическую декларацию намерений поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом. Секретариат Энергетической Хартии – международная организация, базирующаяся в Брюсселе.

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