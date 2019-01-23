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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции найден мертвым туркменский студент

CA-NEWS (TM) - В Турции найден мертвым туркменский студент, пропавший неделю назад, сообщает радио Азатлык.

Как сообщает турецкая пресса, у каньона Шахинкая турецкой жандармерией и сотрудниками службы чрезвычайных происшествий были найдены одежда и ручные вещи пропавшего студента.

Спустя некоторое время, на склоне горы на глубине 150-200 метров было обнаружено мертвое тело Ходжаева.

Студент Технического университета в Стамбуле двадцатилетний Йунус Ходжаев 13 января ушел на прогулку в области Самсун в каньоне Шахинкая района Везиркопри, после этого от него было никаких известий.

Своеобразный рельеф склона усложнил работу спасателей, которые не смогли сразу спустится вниз по склону и поднять тело Ходжаева. Позже, при использовании пяти специальных канатов, тело Ходжаева было извлечено. Как сообщает турецкая пресса, спасательной группе пришлось работать в тяжелых условиях, представлявших угрозу их собственной безопастности.

Тело Ходжаева было доставлено в морг государственной больницы Везиркопри. Далее, в целях дальнейшего расследования, тело передали в суд для медицинской экспертизы в городе Самсун.

После всех медицинских исследований, к концу недели тело было передано матери Ходжаева и отправлено в Туркменистан.

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