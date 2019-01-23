Назарбаев призвал молодежь к ответственности в семейной жизни

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал молодежь отвественно подходить к вопросам формирования семей, об этом, с церемонии открытия Года молодежи в РК, сообщает BNews.kz.

"Нужно подготовить молодых людей к новым социальным ролям в семейной жизни. Это следует начинать со старших классов средних школ. До сих пор стесняемся, не можем, когда во всем мире это давно делается: обучают, как жить в семье, как выходить замуж и как себя вести мужчинам с женщинами, женщинам с мужчинами. Вместе с поддержкой института материнства нужно внедрять институт отцовства. Формировать в юношах чувство ответственности", - сказал Нурсултан Назарбаев.

По мнению главы государства, разводы в казахстанских семьях не менее серьёзный вопрос и на изучение причин распада молодых семей ученым, общественности стоит обратить особое внимание.

"У меня и у всех нас вызывает беспокойство вопрос распада молодых семей. Полтора миллиона семей распались за эти годы независимости, и 25% распались в первые годы создания семьи. Нужно изучить, почему так происходит. Мы примерно знаем: неурядицы в семье, нехватка средств, не хватает жилья, жизнь с родителями. Это все известное, человеческое. Но есть выход из этого положения", - подчеркнул президент.