Таджикистан и Узбекистан завершают демаркацию госграницы

CA-NEWS (TJ) - Рабочая группа правительства Узбекистана, в которую вошли представители соответствующих структур соседнего государства, находится в Душанбе и совместно с таджикской правительственной группой намерена до 27 января завершить полную демаркацию госграницы двух государств, сообщил «Азия-Плюс» источник в правительстве страны.

Полная делимитация госграницы была завершена в прошлом году.

«То есть стороны тогда письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будут указана точная линия границы двух государств», - отметил источник.

Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта 2018 года госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

19 апреля прошлого года таджикский парламент ратифицировал этот договор.

Договоренность по самой спорной части границы, в частности, Фархадской ГЭС была достигнута 10 января 2018 года в Душанбе на заседании Межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

Было решено, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.

В период с 24 февраля по 1 марта прошлого года в Ташкенте прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций двух республик, где рабочие группы подготовили приложения к проекту Договора между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках таджикско-узбекской границы.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.