Обучение в общеобразовательных учреждениях Таджикистана ведется на шести языках

CA-NEWS (TJ) - Обучение в дневных общеобразовательных учреждениях Таджикистана ведется на шести языках.

Как сообщили «Авеста» в министерстве образования и науки республики, 89% учащихся обучаются на таджикском языке.

На узбекском языке этот показатель составляет 6%, 4,4% учащихся обучаются на русском, 0,4% на киргизском, по 0,1% – на туркменском и английском языках.

По данным Минобразования, в республике функционируют свыше 3,8 тыс. дневных общеобразовательных учреждений. Численность учащихся в этих учреждениях составляет 1 млн. 970 тыс. человек, что на 63,7 тыс. больше по сравнению с 2017/2018 учебным годом. Численность девушек составляет 948,7 тыс. человек, или 48,2% от общего числа учащихся.

В Минобразования также сообщили, что в республике функционируют 35 самостоятельных учреждений высшего профессионального образования (университеты, институты, академии) и четыре филиала.

Численность студентов составляет 209,8 тыс. человек, что на 7,2% больше по сравнению с 2017/2018 учебным годом.