После смерти жителя прокуратура взяла под контроль ситуацию со сносом домов в Фергане

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана взяла под контроль ситуацию в Фергане, где семьи отказываются переезжать из своих, подлежащих сносу домов, расположенных в самом центре города.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, для изучения ситуации привлечены специалисты и в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее сообщалось, что несколько семей из десятка домов, подлежащих сносу в центре Ферганы, не желают переезжать в предоставленные им "некачественные и расположенные далеко от центра города" квартиры.

Согласно данным, предоставленным Генеральной прокуратурой, 72 квартиры в 8 домах переезжают в "новые, равноценные, отвечающие стандартам качественные квартиры", расположенные на улице Регистан.

«В новых квартирах установлены отдельные системы отопления, электричество, газ и вода. Новые дома построены из жженного кирпича, полы деревянные. По состоянию на 21 января 2019 года, 43 переехали в новые квартиры. Вместо старой квартиры площадью 53 кв. м им выделена новая трехкомнатная квартира общей площадью 70 кв. м», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дома по улице Алишера Навои сносятся как "морально устаревшие дома" по решению хокима города Хамиджона Хабибиддинова.

Согласно информации, на 23 января, более 40 семей, которые переехали в новые квартиры по улице Регистан, которые власти называют «новыми», все еще не получили документы о праве собственности.

Как рассказывает одна из переехавших семей, они не удовлетворены условиями квартиры, предоставленной на улице Регистан.

«Неделю назад я переехала в новую квартиру, тут до сих пор работают мастера. Я три дня жила в холоде с 3-летним ребенком, система отопления не работала. Полы были демонтированы, а под ним мусор. Пусть придут и сами всё увидят! Ко мне зашла соседка с бывшего дома и плачет. В её (новой) квартире полностью сгорела электропроводка», - рассказала собеседница.

Другие жители, которые всё ещё не хотят переезжать в новые дома, сообщили, что на них оказывается давление со стороны властей, а городские власти дезинформируют правительство, в том числе Генерального прокурора.

"Сегодня (23 января - прим.ред), к нам пришел прокурор области, заместитель хокима, поговорил с нами и сказал, что у нас нет другого выбора, кроме как переехать в тот же дом, который они нам предоставили. Если бы там были условия, мы бы с удовольствием переехали!", - сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что Виктор Арристов, 44-летний житель дома №32, подлежащего сносу, умер в результате сердечного приступа, не выдержав препираний с властями.