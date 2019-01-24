В Ашхабаде из-за неисправного лифта погибла женщина

CA-NEWS (TM) - В воскресенье, 20 января, из-за неисправности лифта в доме №2 ашхабадского микрорайона Мир (Парахат) 4/1 погибла молодая женщина, сообщает «Хроники Туркменистана».

В тот день женщина с ребенком приехала в гости к своей матери, которая проживает в квартире на пятом этаже. Ближе к вечеру все трое спустились на лифте вниз, который затем внезапно поехал вверх. Бабушка успела выйти, мать вытолкнула ребенка, но сама выбраться не успела. Ее зажало между лифтом и потолком.

Погибшей было 28 лет, она была на восьмом месяце беременности.

На случаи неисправности в лифтах должны быть предусмотрены системы безопасности, но они не сработали.

Жильцы дома, где произошла трагедия, уже неоднократно жаловались на плохое состояние лифта, который часто отключался, застревал между этажами, а при прикосновении к кабине можно было ощутить электрический разряд. Но ни в домоуправлении, ни в государственном предприятии «Ашхабадлифт» на жалобы не реагировали.

После случившегося на место прибыли полицейские, руководители домоуправления и представители «Ашхабадлифта». Возбуждено уголовное дело.

По словам работника «Ашхабадлифта», большинство лифтов в столице работают уже по 20-30 лет без замены и капитального ремонта. У предприятия нет ни денег, ни технических специалистов, ни запасных частей для текущих ремонтов подъемного оборудования, тем более для проведения профилактических работ. По утрам кабины лифтов убирают женщины-уборщицы. Они же выполняют роль механиков в случаях экстренного вызова при поломках и застревании кабин лифтов. Никакого соответствующего технического образования у них нет. Их месячная заработная плата составляет около 1000 манатов ($587).