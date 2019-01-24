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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикская писательница признана автором года в Британской библиотеке в Лондоне

CA-NEWS (TJ) - Сборник рассказов «Сказки бабушки Гульсифат» таджикской писательницы Гульсифат Шахиди победил в номинации «Лучший автор» премии Hertfordshire Press 2018 в Лондоне, сообщает Авеста.

В Великобритании состоялась ежегодная церемония награждения Литературной премии Hertfordshire Press 2018, на которой из 26 изданных книг в 2018 году были отмечены 5 книг в разных номинациях.

Церемония награждения прошла в Лондоне, в самой престижной библиотеке Англии – British Library. Гостями церемонии стали выдающиеся представители творческой интеллигенции Лондона и Британской библиотеки.

На церемонии также присутствовал посол Таджикистана в Великобритании – Масуд Халифазода и представители посольств Казахстана и Азербайджана. Церемонию награждения провел член Королевского общества Искусств Дэвид Перри, а награды вручал издатель и вице-президент Eurasian Creative Guild? London Марат Ахмеджанов.

Сборник рассказов «Сказки бабушки Гульсифат» писательницы Гульсифат Шахиди победил в номинации «Лучший автор» благодаря положительным отзывам читателей, редакторов и иллюстраторов.

Гульсифат Гаффоровна Шахиди, родилась 1 января 1955 года в семье экономистов Гаффора и Масруры Саттаровых.

Является журналистом, литературоведом, прозаиком. Выпускница отделения журналистики Таджикского государственного университета, кандидат филологических наук.

По книгам Гульсифат Шахиди проводились Литературные и Творческие вечера в Лондоне, Москве, Душанбе, Тель-Авиве. Член Евразийской творческой гильдии. Живёт и работает в Москве и Лондоне.

Окончила факультет журналистики Таджикского университета, работала в республиканской молодежной газете, занималась научной работой. Позже работала в таджикском филиале МГТРК «Мир», главным редактором радио и телевидения. Публиковалась в печатных изданиях Таджикистана и России.

Лауреат Международного книжного форума в Лондоне – награды: Золотая медаль «Генералы мира за мир»(2016), Автор года по версии форума (2017), Золотая медаль Золотого лауреата Евразийской премии (2017) и др.

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