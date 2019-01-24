В аэропорту Алматы задержали мужчин, пытавшихся «сдать в багаж» товарища

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники службы безопасности аэропорта Алма-Аты и линейного отдела внутренних дел (ЛОВД) воздушной гавани задержали пятерых казахстанцев в возрасте 20-26 лет, которые, предположительно, пытались снять вирусное видео, "сдав в багаж" человека, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как сообщила пресс-служба на своей странице в Facebook, инцидент произошел вечером 23 янврая. Один из молодых людей, регистрируясь на рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану, поставил на багажную ленту дорожную сумку, вес которой значительно превышал допустимые к бесплатному провозу 23 килограмма. В свою очередь агент предложил пассажиру разделись багаж или же доплатить за перевес.

"После этого сообщники оставили сумку рядом с кассами авиакомпании Air Astana и отошли в сторонку. Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта и представителей ЛОВД. Силовики задержали уже вылезшего из сумки парня", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, остальные участники происходящего в это время снимали видео. "Но выложить его в интернет и собрать лайков им не удалось бы в любом случае – задержали всех участников хайпа, в том числе сняли с рейса того, который собирался улететь в Астану", - отмечается в сообщении.

Шутникам вменяется статья 434 Кодекса об административных правонарушениях - мелкое хулиганство, по которой предусмотрен штраф в размере до 50,5 тысячи тенге (около 135 долларов) либо административный арест до 20 суток.

По информации пресс-службы аэропорта, одним из задержанных является алма-атинцец, который ранее получил скандальную известность, выложив в интернет видео своего заезда по встречной полосе движения в центре города.