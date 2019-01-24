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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане измерили излучение телефонов. Кнопочные оказались самыми опасными

CA-NEWS (KZ) - В департаменте охраны общественного здоровья Астаны провели эксперимент и измерили плотность потока электромагнитного излучения от сотовых телефонов различных моделей, используемых в коллективе ведомства. Замеры произвели на четырёх стандартах связи (частотах) в трёх режимах – входящий звонок, разговор и исходящий звонок, сообщает пресс-служба департамента.

"Действие электромагнитных излучений на человека является далеко не безобидным, имеются нормативы для сотовых телефонов. Так, на расстоянии 37 см мобильные устройства не должны излучать выше 3 мкВт/см2", – говорится в сообщении.

Результаты измерений выглядят следующим образом:

у смартфонов двух известных брендов диапазон электромагнитного излучения в среднем составил в режиме исходящего звонка 0,3-0,6 мкВт/см2, в режиме входящего звонка – 0,3-0,5 мкВт/см2, при разговоре – 0,4-0,5 мкВт/см2.

у смартфона ниже классом диапазон в среднем соответственно 0,3-7,1 мкВт/см2, 0,4-22,1 мкВт/см2, 0,6-3,8 мкВт/см2.

у моделей с кнопочным управлением диапазон в среднем составил соответственно 0,2-7,9 мкВт/см2, 0,2-9,1 мкВт/см2, – 0,2-7,0 мкВт/см2.

Исследователи отметили увеличение дозы излучения при приближении мобильных устройств к голове.

С учётом результатов эксперимента, департамент рекомендует воздерживаться от частого контактного использования (с прикладыванием к уху) менее дорогих и бюджетных смартфонов, в особенности аппаратов с кнопочным управлением. Их владельцам следует общаться в режиме громкоговорящей связи.

Департамент также рекомендует:

разговаривать по мобильному непрерывно не более 3-4 минут;

ограничить общение по мобильному женщинам в период беременности;

при покупке выбирать сотовый телефон с меньшей максимальной мощностью излучения;

в автомобиле использовать систему громкоговорящей связи "hands-free".

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