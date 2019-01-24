По расчетам минфина Монголии цена цинка в январе составляет более $2,5 тыс. за тонну

CA-NEWS (MNG) - По оценкам Министерства финансов цены на металлы, направляемые на экспорт в январе, будут находиться на уровне декабрьской стоимости металлов на Лондонской бирже. Например, Минфин оценивает цену на медь в 6093.5 американских долларов за тонну, на цинк - в 2624 долларов, сообщает Montsame.



Если в 2018 году наблюдалось колебание биржевых котировок цинка, то в текущем году цена на цинк будет относительно стабильной, считает главный игрок на рынке экспорта страны «Цайрт минерал», которая экспортирует 70 процентов всего монгольского цинка.

По данным «Fitch Solutions», в зависимости от спроса Китая цена на цинк составит 3050 долларов за тонну в 2019 году.

По оценкам Минфина, цена концентрата плавикового шпата будет находиться примерно на уровне 553-565 долларов, железной руды с 56-процентным содержанием железа на уровне 40.11 доллара и железной руды с 60% содержанием - на уровне 59.37 доллара.

Международные эксперты считают, что в 2019 году крупные мировые компании «Rio Tinto» и «BHP Billiton» стремятся сбалансировать снижающий спрос на железо за счет наращивания объема предложения на международном рынке.

Кроме того, Минфин считает, что экспортная цена коксующегося угля в январе составит 124.78 долларов за тонну, бурого угля – 34.13 доллара за тонну, а цена обогащенного угля в зависимости от качества составит 114-139.6 долларов США.