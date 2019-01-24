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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шахрисабзе заместитель директора школы насильно стриг учеников

CA-NEWS (UZ) - В школе №7 города Шахрисабза заместитель директора по воспитательным работам стриг детей на глазах у их одноклассников. Больше всего к принудительной стрижке подвергались ученики 6-10 классов. Свой поступок заместитель директора попытался оправдать тем, что дети отращивали волосы и не реагировали на предупреждение администрации.

17 января заместитель директора Шахбоз Исломов постриг учеников старших классов Хуршида Сайфиева, Аброра Мардонова, Ҳузайфа Рашидова и Озодбека Даминжонова, сообщает издание upl.uz.

Директор школы объяснила ситуацию тем, что школа требует порядка. Мальчиков, и девочек просят приходить с аккуратными прическами.

«Возможно он (замдиректора по воспитательной части) их неоднократно предупреждал, чтобы они постриглись. Видя, что мальчики его просьбу не выполняют, вероятно, он немного и незаметно подстриг их», - добавила директор Фаёза Исматова.

В настоящее время инцидент привлек внимание журналистов и правоохранительных органов.

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