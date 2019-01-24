Узбекистан вошёл в пятёрку самых безопасных стран для туристов-одиночек

- Узбекистан, общество
- 11:54, 24 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Для туристов-одиночек составили список самых безопасных для путешествий стран в 2019 году. Его показал онлайн-сервис для путешествий Wegoplace на основе отчета Solo Travel Safety Report 2019.
Самый высокий индекс безопасности поставили Сингапуру. Следом идут Норвегия, Исландия и Финляндия. Пятерку замыкает Узбекистан. Он опередил Гонконг, Швейцарию, Канаду, Индонезию, Данию.
Такие выводы сделали специалисты, опросив жителей 142 стран. Их спрашивали, насколько они чувствуют себя безопасно во время прогулок в одиночку ночью в городе. Также им задавали вопросы про доверие местной полиции и о том, случались ли с ними ограбления и нападения.
Рейтинг самых небезопасных стран для тех, кто путешествует один, возглавила Венесуэла. Далее идут Афганистан и Южный Судан.