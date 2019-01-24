В Москве суд приговорил 11 граждан Кыргызстана и Узбекистана к 18 годам тюрьмы за подготовку терактов

CA-NEWS (UZ) - В среду Московский окружной военный суд признал виновными 3 граждан Узбекистана и 8 граждан Кыргызстана в совершении преступлений в соответствии со ст.205 Уголовного кодекса РФ — подготовке террористических актов.

Как сообщил «Московской газете» источник в суде, среди обвиняемых граждане Кыргызстана: М.Вахидов, Д.Вахидов, И.Расулиллаев, Т.Мирзажанов, Ш.Умаров, У.Фахриддин, Р.Торакулов, Ш.Эсенбаев, и граждане Узбекистана: Б.Махмудов, Ф.Кодиров, Ш.Исроилжонов.

Как установило следствие, указанные лица входили в преступную группу террористической организации ИГИЛ, планировали совершить теракты в Москве и Санкт-Петербурге с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.