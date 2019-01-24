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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане в пользование бизнес- и госструктурам планируется выделить земельные участки

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся 23 января заседании правительства Туркменистана вице-премьер Э.Оразгелдиев представил на рассмотрение президента страны предложения, подготовленные госкомиссиями велаятов и города Ашхабада, сообщает Золотой Век.

В частности, в пользование министерствам, ведомствам, хякимликам, подведомственным им предприятиям и организациям планируется выделить земельные участки, общей площадью 67,67 гектара для строительства различных производственных сооружений. А членам Союза промышленников и предпринимателей – 8 тысяч 583,35 гектара земель для организации производства сельскохозяйственной и другой продукции.

В данной связи глава государства отметил, что вопросам наращивания объёмов производства в стране разнообразной сельхозпродукции, привлечению в аграрный сектор представителей частного бизнеса должно быть уделено первоочередное внимание. Следует использовать новые, эффективные методы управления агропромышленным комплексом, широко внедрять лучший мировой опыт, сказал глава государства, адресовав вице-премьеру ряд поручений.

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