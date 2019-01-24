Cын министра образования Таджикистана написал новую диссертацию после разоблачения «Диссернета»

сын министра образования Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Сын министра образования и науки Таджикистана готовится в защите новой кандидатской диссертации. В прошлом году российское сообщество «Диссернет» обвинило Шохина Саидзода в воровстве научных работ, после чего предыдущая защита диссертации была аннулирована, ученая степень – отобрана.

Шохин Саидзода (сын министра образования Нуриддина Саида) защитит новую кандидатскую диссертацию в апреле этого года в стенах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при президенте Таджикистана. Тема новой диссертации – «Усиление уголовной ответственности за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан», сообщили в ВАК.

Шохин Саидзода 23 января подтвердил сообщение о повторной защите диссертации, однако отказался от более подробного комментария.

Доктор юридических наук Валиджон Абдухамидов, завкафедрой уголовного права Таджикского-Российского (Славянского) университета положительно отозвался о новой научной работе Шохина Саидзода.

Снова взяться за диссертацию сыну министра пришлось после того, как в прошлом году сообщество «Диссернет» обвинило его в плагиате. Как сообщалось, Шохин Саидзода, доцент кафедры уголовного права юридического факультета Таджикского национального университета (ТНУ) 15 декабря 2011 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан». После разоблачения Шохин Саидзода лишился ученой степени кандидата юридических наук.

Шохину Саидзода – 35 лет, он выпускник юрфака Таджикского Национального университета.

​Напомним, российское сообщество «Диссернет» обвинило в воровстве научных работ, в том числе, вице-премьера Таджикистана Давлатали Саида, помощника президента по вопросам кадров Асадулло Рахмонова, председателя совета директоров Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) Шерали Кабирова, уже экс-председателя Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадова (Гулмахмадзода) и др.